Зеленский допустил встречу с Путиным на саммите G20 в США

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться на саммите G20 в США или в одной из стран Ближнего Востока. При этом никаких подтверждённых договорённостей о переговорах пока нет. Об этом украинский политик рассказал журналистам.

По словам Зеленского, американская сторона занимается вопросом организации встречи. Среди возможных площадок рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и США. Не исключает он и проведения переговоров в Европе.

«Эта встреча может быть в одной из стран Ближнего Востока. США всегда говорят об Эмиратах или Саудовской Аравии. Эта встреча может быть в США во время заседания «двадцатки», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что окончательных договорённостей нет. Ни Москва, ни Вашингтон пока не подтвердили проведение встречи. При этом Зеленский утверждает, что европейские представители также начали контакты по поводу возможных переговоров.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина принять участие в мероприятии. В Кремле поблагодарили американскую сторону за приглашение и заявили, что вопрос будет проработан.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп хотел бы видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами. Американский президент признался, что заинтересован в участии российского лидера, однако не знает, примет ли тот приглашение.