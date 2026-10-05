Решетников: G20 продвинулась в обсуждении реформы ВТО

G20 продвинулась в обсуждении ряда важных вопросов, включая реформу Всемирной торговой организации и ситуацию в международной торговле. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи в Милуоки.

По словам министра, рассчитывать на масштабные прорывы в нынешних геополитических и экономических условиях сложно. При этом участникам встречи удалось лучше понять существующие проблемы и продвинуться в их обсуждении.

Решетников добавил, что экономика России остаётся открытой. Москва готова продолжать диалог, прежде всего, на площадке ВТО, чтобы вырабатывать единые правила международной торговли.

Встреча G20 прошла в Милуоки, штат Висконсин, 30 сентября — 1 октября. Основными темами стали международное экономическое развитие и торговля.

В 2026 году председательство в G20 перешло к США. Завершит американскую программу мероприятий саммит, который состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что почти все страны G20 поддержали идею совместных мер против экономических перекосов, возникающих из-за масштабного экспорта дешёвых товаров. По его словам, единственным исключением стал Китай, который и заблокировал принятие общего коммюнике. Из-за этого достичь полного консенсуса не удалось.