«Зеленскому придётся крайне тяжело»: У Трампа нашли мощный рычаг давления на Украину

Полное отключение Starlink могло бы стать действенным способом давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его оценке, такой шаг серьёзно ухудшил бы связь и управление ВСУ, что отразилось бы на ходе боевых действий.

Другим инструментом специалист назвал сокращение или прекращение поставок американского оружия. Европа не сможет полностью заменить США по объёмам военной поддержки. Особенно чувствительной стала бы нехватка боеприпасов: без ракет даже переданные Киеву истребители F-16 окажутся бесполезны.

«Так что у американцев есть рычаги давления, и если они будут задействованы, то Зеленскому придётся крайне тяжело», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.