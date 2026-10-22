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Опубликовано 22 октября, 16:44

«Зеленскому придётся крайне тяжело»: У Трампа нашли мощный рычаг давления на Украину

Военный эксперт Кнутов: Трамп может надавить на Зеленского, отключив Starlink

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полное отключение Starlink могло бы стать действенным способом давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его оценке, такой шаг серьёзно ухудшил бы связь и управление ВСУ, что отразилось бы на ходе боевых действий.

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Другим инструментом специалист назвал сокращение или прекращение поставок американского оружия. Европа не сможет полностью заменить США по объёмам военной поддержки. Особенно чувствительной стала бы нехватка боеприпасов: без ракет даже переданные Киеву истребители F-16 окажутся бесполезны.

«Так что у американцев есть рычаги давления, и если они будут задействованы, то Зеленскому придётся крайне тяжело», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

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Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Дональда Трампа за отношение к Киеву. Он потребовал от президента США разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним.

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Борис Эльфанд
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