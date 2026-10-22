В Европе потеряли надежду на смену курса Трампа по Украине

Европейские чиновники больше не рассчитывают, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США заставит Дональда Трампа изменить политику в отношении Украины. Даже если Республиканская партия потеряет большинство, Киев вряд ли получит существенное увеличение американской военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских чиновников, участвующих в обсуждении украинского вопроса.

По оценкам собеседников издания, демократы смогут добиться лишь ограниченных уступок от Белого дома. Среди возможных результатов — восстановление доступа Украины к американским спутниковым сервисам и ускорение поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Однако рассчитывать на масштабные новые пакеты вооружений европейские представители не советуют.

«Общее настроение таково: это стало бы облегчением, но вопрос о том, как будет функционировать правительство США, остаётся открытым. Кажется, мы уже видели всё», — рассказал один из чиновников.

Демократы обещают в случае победы начать расследования решений администрации Трампа и продвигать законопроекты в поддержку Киева. Однако даже наиболее последовательные сторонники Украины в Конгрессе, как полагают европейские чиновники, не смогут обеспечить резкое наращивание помощи. Кроме того, новые полномочия законодатели получат только в январе 2027 года.

Скептически перспективы оценивают и сами представители Демократической партии. Конгрессмен Адам Смит в интервью CNN признал, что успех на выборах станет лишь началом сложной работы и сам по себе не решит проблему американской поддержки Украины.

При этом европейские страны сталкиваются с собственными политическими ограничениями. В 2027 году в нескольких крупных государствах Европы пройдут выборы, включая президентские во Франции. На этом фоне европейские чиновники намерены сосредоточиться на принятии важных решений по поддержке Украины до начала новых избирательных кампаний.

По словам одного из собеседников Politico, европейские правительства уже не делают ставку на победу демократов в США как на способ изменить ситуацию. Вместо этого они пытаются заранее обеспечить Киеву необходимую поддержку, не рассчитывая на принципиальный пересмотр курса Вашингтона.

Ранее Life.ru рассказывал о трёх ключевых событиях, от которых, по оценке The Atlantic, зависит будущее Украины. Одним из них стали промежуточные выборы в США 3 ноября. Как отмечало издание, в Киеве опасаются, что после голосования Дональд Трамп может усилить давление на украинские власти ради заключения мирного соглашения, даже если оно потребует территориальных уступок.