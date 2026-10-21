Три даты, которые могут изменить всё: В Киеве тревожатся из-за ближайших планов Трампа

В Киеве опасаются, что судьба украинского урегулирования может решиться без непосредственного участия страны. По данным The Atlantic, ближайшие два месяца станут особенно важными из-за выборов в Конгресс США, возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также декабрьского саммита G20.

Главное беспокойство украинского руководства связано с дальнейшими действиями Трампа. Собеседники журнала допускают, что американский президент попытается ускорить заключение мирного соглашения, даже если для этого придётся добиваться от Киева болезненных уступок.

Первой проверкой станут промежуточные выборы в США 3 ноября. Если республиканцы потеряют большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, у Трампа всё равно останется около двух месяцев до начала работы нового состава законодателей. В окружении Зеленского опасаются, что этот период Белый дом использует для усиления дипломатического давления.

При этом существует и противоположный сценарий. Некоторые украинские чиновники надеются, что поражение республиканцев заставит президента США сосредоточиться на внутренних проблемах. Другие западные наблюдатели, напротив, считают, что Трамп активнее займётся внешней политикой, где его решения меньше зависят от Конгресса.

Дополнительное напряжение, как утверждают источники The Atlantic, вызвали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам трёх близких к Трампу собеседников, американский лидер связывает их с подорожанием топлива и возможным ущербом для республиканцев на выборах. Один из его союзников заявил журналу, что президент США «в ярости из-за Украины» и хотел бы ухода Зеленского.

Следующей важной датой станет саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. На его полях обсуждается возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По оценке издания, переговоры трёх лидеров могут затронуть условия завершения украинского конфликта, причём представители Киева рискуют остаться за пределами обсуждения.

Последняя точка в этом дипломатическом календаре — саммит G20 в Майами, намеченный на декабрь. По словам советников Трампа, американский президент представляет себя посредником при подписании мирного соглашения между Россией и Украиной. Ради такого результата он, как утверждается, может потребовать от Зеленского дополнительных компромиссов.

18 октября американист Малек Дудаков в беседе с Life.ru допустил, что неудача республиканцев на промежуточных выборах способна обернуться новым витком давления Вашингтона на Киев. По мнению эксперта, Трамп может попытаться компенсировать внутриполитические потери более жёсткой линией в отношении Зеленского.