На Украине боятся победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции

Украина может лишиться финансовой поддержки Франции в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года. Такие опасения высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью РБК-Украина.

Парламентарий считает, что Киеву не стоит рассчитывать на улучшение ситуации за счёт внешних событий. Напротив, смена власти во Франции, по его мнению, способна серьёзно осложнить положение Украины.

«Выборы во Франции через полгода могут привести к власти Марин Ле Пен, и Франция — второй донор бюджета ЕС — прекратит помощь», — предупредил Гончаренко*.

Опасения депутата связаны с результатами французских опросов. Согласно последнему исследованию Ifop-Fiducial, Ле Пен может набрать 35% голосов в одном из сценариев первого тура. Первый этап президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

Напомним, Марин Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах. Политик также выступила против вступления Киева в Евросоюз, назвав дальнейшее финансирование Украины непосильным для французского бюджета. При этом она допустила сохранение отдельных форм военной поддержки, включая подготовку украинских военнослужащих.

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