«Не буду за неё голосовать»: Зеленский попытался разрядить обстановку шуткой после вопроса о победе Ле Пен

Владимир Зеленский попытался отшутиться от вопроса о возможном прекращении французской помощи Украине в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года. В интервью Financial Times он заявил, что не собирается голосовать за французского политика, поскольку является гражданином Украины.

Вопрос Зеленскому задали журналисты Бен Холл и Алек Рассел. Они поинтересовались, каким образом он намерен убедить Ле Пен отказаться от планов свернуть финансовую поддержку Киева.

«Я не буду голосовать за неё», — ответил Зеленский. После небольшой паузы он пояснил, что не имеет права участвовать во французских выборах из-за украинского гражданства.

Затем разговор перешёл к возможным последствиям изменения политики Парижа. Зеленский стал убеждать собеседников, что сотрудничество с Украиной выгодно самой Франции, в том числе благодаря военному опыту ВСУ.

По его мнению, украинская армия накопила значительный опыт применения современных технологий, который представляет интерес для зарубежных партнёров. Зеленский считает, что французская сторона также может извлечь пользу из такого взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал, что Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на выборах президента Франции. Она также выступила против вступления Киева в Евросоюз, назвав такой шаг опасным для французской экономики и суверенитета.