Владимир Зеленский заявил, что Франции якобы невыгодно отказываться от финансирования Киева. Так он в интервью Financial Times ответил на призыв кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен прекратить финансовую помощь Украине.

По мнению Зеленского, Парижу есть что терять в случае отказа от дальнейшей поддержки. В частности, он заявил, что французские оборонные компании заинтересованы в опыте украинских военных.

«Это взаимовыгодно», — сказал Зеленский.

Он также выразил опасения из-за возможного успеха на выборах в европейских странах партий, которые Киев считает пророссийскими. По словам Зеленского, подобные результаты могут создать для Украины дополнительные сложности.

Накануне Ле Пен заявила, что Франция больше не располагает возможностями для финансовой поддержки Киева. По её словам, об этом следует прямо сообщить украинскому руководству.

Ранее Life.ru писал, что Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах. Она также выступила против вступления страны в Евросоюз, допустив при этом сохранение отдельных форм военной поддержки и подготовки украинских военнослужащих.