Лидер французской партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян поддержал позицию лидера США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Политик согласился с тем, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира, и призвал отменить санкции против России. По его мнению, это поможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным об урегулировании конфликта.

«Он [Трамп] прав. Это [Зеленский] препятствие на пути к миру. Он прав. <...> Санкции нужно отменить. Нужно помочь Трампу заключить мир с Путиным», — заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews.

Французский политик также обратил внимание на экономические последствия ограничительных мер против России. По его словам, из-за санкций Европа платит за газ в четыре-шесть раз больше, чем Китай, а стоимость электричества для европейцев выше в десять раз. Дюпон-Эньян считает, что сохранение санкционного режима лишит Францию экономических перспектив.

Как писал Life.ru, Трамп призвал Украину сменить Владимира Зеленского ради заключения мирного соглашения. По мнению Трампа, стране нужен руководитель, который сумеет заключить сделку. Кроме того, Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива. Это произошло после неоднократных призывов американского лидера к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.