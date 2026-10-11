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Регион
Опубликовано 11 октября, 10:30

Макрон установил антирекорд популярности

Рейтинг Макрона упал до рекордных 15% за время президентства

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до 15% — это самый низкий показатель за всё время его пребывания у власти с 2017 года. За месяц поддержка французского лидера снизилась ещё на один процентный пункт. Такие данные приводит исследовательская служба Ipsos BVA-CESI в опросе для газеты La Tribune Dimanche.

Одновременно 82% участников исследования негативно оценивают деятельность президента. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре, когда положительно работу Макрона оценивали 16% респондентов.

Одной из главных причин тревоги французов остаётся экономическая ситуация. По данным опроса, 70% обеспокоены перспективами собственного материального положения. На первом месте среди проблем населения — покупательная способность, далее идут будущее системы социальной защиты, государственный долг и бюджетный дефицит.

На фоне недовольства действующим президентом снизились и показатели потенциальных кандидатов от правой партии «Национальное объединение». Доля французов, которые положительно восприняли бы избрание Жордана Барделлы президентом в 2027 году, за месяц сократилась на три процентных пункта — до 33%. У Марин Ле Пен показатель упал на четыре пункта, до 32%.

Опрос Ipsos BVA-CESI проводился 7–8 октября 2026 года среди тысячи совершеннолетних жителей Франции. Заявленная статистическая погрешность составляет от 0,6 до 3,1 процентного пункта.

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В конце сентября сообщалось, что лишь 18% французов положительно оценивают президента Эмманюэля Макрона — это его худший результат в опросах Odoxa с момента избрания в 2017 году.

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Татьяна Миссуми
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