Рейтинг Макрона пробил дно из-за цен на топливо

Лишь 18% французов положительно оценивают президента Эмманюэля Макрона — это его худший результат в опросах Odoxa с момента избрания в 2017 году. Такие данные приводятся в исследовании Odoxa-Mascaret для Public Sénat и региональной прессы.

По сравнению с июнем показатель снизился на семь процентных пунктов. Работу премьер-министра Себастьена Лекорню положительно оценивают 24% опрошенных. Исследователи связывают падение поддержки властей в том числе с подорожанием топлива. Предложенные правительством меры помощи автомобилистам считают недостаточными 75% участников опроса.

Марин Ле Пен и Жордан Барделла из «Национального объединения» сохранили лидерство среди политиков: каждый получил 35% положительных оценок. При этом их показатели с июня тоже снизились — на пять и четыре процентных пункта соответственно. Опрос проводился 23–24 сентября среди 1005 совершеннолетних жителей Франции.

На днях Эмманюэль Макрон допустил возможность вновь баллотироваться на пост президента Франции после завершения своего второго срока в мае 2027 года. Французский лидер напомнил, что конституция страны запрещает занимать высшую государственную должность более двух раз подряд. Поэтому на предстоящих выборах гражданам предстоит определить его преемника. Однако возвращение в Елисейский дворец после перерыва Макрон исключать не стал.