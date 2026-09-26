«Жизнь полна неожиданностей»: Макрон заговорил о третьем президентском сроке

Эмманюэль Макрон допустил возможность вновь баллотироваться на пост президента Франции после завершения своего второго срока в мае 2027 года. Об этом сообщает американский журнал Variety.

Французский лидер напомнил, что конституция страны запрещает занимать высшую государственную должность более двух раз подряд. Поэтому на предстоящих выборах гражданам предстоит определить его преемника. Однако возвращение в Елисейский дворец после перерыва Макрон исключать не стал.

«Посмотрим. Жизнь полна неожиданностей порой даже больше, чем кино», — ответил он.

Первый раз Макрон возглавил Францию в 2017 году, а спустя пять лет добился переизбрания. Действующие конституционные ограничения не позволяют ему участвовать в президентской кампании 2027-го, однако не препятствуют новой попытке после окончания срока следующего главы государства.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции определили даты президентских выборов 2027 года. Первый тур запланирован на 18 апреля, второй — на 2 мая. Полномочия Макрона завершатся 13 мая, после чего должность займёт новый глава государства. В июне рейтинг доверия к Макрону составил 26% – этот показатель не опускался так низко с мая 2025 года. При этом уровень недоверия снизился на 5 пунктов и составил 69%.