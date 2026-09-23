Из Елисейского дворца — в роддом: Кандидат в президенты Франции родила после встречи с Макроном

Кандидат в президенты Франции от партии «Экологисты» Марин Тонделье родила сына спустя несколько часов после совещания с участием Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. Мальчик появился на свет 18 сентября в Лансе и получил имя Леон.

О рождении второго ребёнка 40-летняя Тонделье сообщила только 23 сентября. По её словам, роды прошли благополучно, а семья решила несколько дней не рассказывать о пополнении публично.

В день рождения сына политик успела принять участие в совещании Макрона с руководителями представленных в парламенте партий. В Елисейском дворце обсуждались конфликт на Украине, кризис на Ближнем Востоке и их последствия для Франции.

Особое внимание участники уделили росту стоимости энергоносителей. Макрон заявил, что цены на французских заправках достигли исторических уровней, а международная обстановка продолжает создавать риски для энергоснабжения страны.

Несмотря на беременность, Тонделье продолжала президентскую кампанию. После рождения сына она намерена на некоторое время изменить рабочий график, чтобы совмещать политическую деятельность и заботу о новорождённом. У политика также есть старший семилетний сын. Тонделье представляет «Экологистов» в президентской кампании 2027 года. Первый тур выборов назначен на 18 апреля, а второй, если потребуется, состоится 2 мая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в президентскую гонку во Франции вступил Жан-Люк Меланшон. Основатель партии «Непокорившаяся Франция» также объявил о намерении бороться за Елисейский дворец в 2027 году. На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон показал третий результат, набрав 22% голосов в первом туре и уступив Ле Пен и Эмманюэлю Макрону, и во второй тур не прошёл. Полномочия Макрона истекают 13 мая 2027 года, и он не может баллотироваться снова, поскольку по конституции Франции президент занимает пост не более двух сроков.