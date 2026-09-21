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Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:50

«Россия — наш сосед»: Французский сенатор призвал Париж вернуться к диалогу с Москвой

Сенатор Жоянде: Франции придётся восстановить диалог с Россией

Ален Жоянде. Обложка © ТАСС / Zuma

Ален Жоянде. Обложка © ТАСС / Zuma

Франции рано или поздно придётся возобновить диалог с Россией, считает сенатор и глава парламентской группы дружбы «Франция — Россия» Ален Жоянде. Об этом политик заявил в эфире телеканала Public Sénat.

«Когда-нибудь Франции всё же придётся возобновить диалог с Россией. Россия — наш сосед», — сказал Жоянде.

Сенатор напомнил, что ранее уже скептически высказывался о степени вовлечённости Парижа в российско-украинский конфликт. По его мнению, Франции предстоит определиться, продолжать ли нынешний курс или активнее выступать за переговоры и поиск мирного урегулирования.

«Если не разговаривать, мир не установить», — подчеркнул Жоянде.

Политик представляет партию «Республиканцы», входит в комиссию Сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам и возглавляет межпарламентскую группу дружбы Франция — Россия.

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Больше новостей о европейской политике и отношениях России со странами ЕС — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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