«Россия начеку»: Песков ответил на ракетное послание Макрона

Россия считает необходимым решать международные проблемы через диалог, а не демонстративные ракетные пуски. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя испытание французской стратегической ракеты и слова Эмманюэля Макрона о послании другим странам.

Представитель Кремля отметил, что Москва воспринимает произошедшее «как громкое и чёткое послание». При этом Песков раскритиковал курс европейских стран на наращивание военного потенциала.

«Европа одержима планами по милитаризации Европейского союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок», — заявил он.

По оценке Пескова, оборонная идентичность Европы строится на конфронтации с Россией. Такой подход он назвал тупиковым путём, который, как показывает история, не приводит ни к чему хорошему.

«На фоне таких действий Россия начеку, внимательно всё отслеживаем», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности на стратегическом уровне. Одновременно Москва сохраняет готовность к переговорам.

«Мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом», — сказал Песков.

Напомним, 6 октября Вооружённые силы Франции провели испытания новой ракеты, предназначенной для оснащения ядерным боезарядом. Пробный запуск выполнили с подводной лодки без боезаряда. На месте пусков присутствовал Макрон, он опубликовал кадры испытания стратегической баллистической ракеты M51.3. Запуск состоялся 6 октября с атомной подлодки Le Vigilant у берегов Бретани. Ракета не несла ядерного боезаряда. По сообщению французского Минобороны, она упала в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от побережья.