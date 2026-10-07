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Регион
Опубликовано 7 октября, 13:16

«Россия начеку»: Песков ответил на ракетное послание Макрона

Песков – об испытании французской стратегической ракеты: Россия начеку

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Россия считает необходимым решать международные проблемы через диалог, а не демонстративные ракетные пуски. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя испытание французской стратегической ракеты и слова Эмманюэля Макрона о послании другим странам.

Представитель Кремля отметил, что Москва воспринимает произошедшее «как громкое и чёткое послание». При этом Песков раскритиковал курс европейских стран на наращивание военного потенциала.

«Европа одержима планами по милитаризации Европейского союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок», — заявил он.

По оценке Пескова, оборонная идентичность Европы строится на конфронтации с Россией. Такой подход он назвал тупиковым путём, который, как показывает история, не приводит ни к чему хорошему.

«На фоне таких действий Россия начеку, внимательно всё отслеживаем», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он добавил, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности на стратегическом уровне. Одновременно Москва сохраняет готовность к переговорам.

«Мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом», — сказал Песков.

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Напомним, 6 октября Вооружённые силы Франции провели испытания новой ракеты, предназначенной для оснащения ядерным боезарядом. Пробный запуск выполнили с подводной лодки без боезаряда. На месте пусков присутствовал Макрон, он опубликовал кадры испытания стратегической баллистической ракеты M51.3. Запуск состоялся 6 октября с атомной подлодки Le Vigilant у берегов Бретани. Ракета не несла ядерного боезаряда. По сообщению французского Минобороны, она упала в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от побережья.

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Александра Вишнякова
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