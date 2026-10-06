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Регион
Опубликовано 6 октября, 15:05

«Силёнок не хватит»: Бряцающему ядеркой Макрону напомнили об арсенале России

Сенатор Джабаров: Пусками ракет Франция Россию не напугает

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Франции не удастся запугать Россию испытательными пусками ракет, способных нести ядерный заряд, заявил на фоне испытаний сенатор Владимир Джабаров.

«Мы не боимся Францию. У них силёнок не хватит разобраться с нами, пугать нас такими ракетами смешно», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

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По словам парламентария, у Москвы есть средства, которые позволят ответить на агрессию Парижа в течение нескольких минут. Выбранный Европой курс на милитаризацию и обострение отношений с Россией также повлечёт ответные меры.

Сенатор призвал спокойно относиться к подобным демонстрациям и продолжать разработку новейших вооружений. Он выразил уверенность, что в ближайшие десять лет ни Франция, ни другие европейские страны не смогут создать оружие, сопоставимое с российским.

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Напомним, ранее Франция испытала новую ракету в присутствии президента Эмманюэля Макрона. Пуск без ядерного боезаряда выполнили с подводной лодки.

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Борис Эльфанд
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