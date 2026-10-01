«Будут эксплуатировать этот тезис»: Путин объяснил разговоры ЕС о «ядерной угрозе» России
Путин: ЕС будет эксплуатировать тезис о якобы ядерной угрозе со стороны РФ
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Европейские политики, по мнению президента РФ Владимира Путина, будут использовать тезис о якобы ядерной угрозе со стороны России, чтобы оправдывать собственную конфронтационную политику. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».
«[Они] будут злоупотреблять, эксплуатировать этот тезис. Тезис о том, что вот Россия угрожает нам ядерным оружием, чтобы отвлечь внимание своих граждан от того, что они сами проводят агрессивную политику в отношении России, от того, что они втягивают, подтаскивают своих граждан к опасной черте конфронтации с нами», — сказал Путин.
Президент также заявил, что европейские власти, по его оценке, подводят своих граждан к опасной черте конфронтации с Москвой.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие против европейских государств. Он напомнил, что условия его применения зафиксированы в российских доктринальных документах.
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