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Регион
Опубликовано 1 октября, 17:33

Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие против Европы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У России нет планов применять ядерное оружие против европейских государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне дискуссии вокруг возможного ответа Москвы в случае угроз Калининградской области.

«В российских доктринальных документах чётко оговорены условия применения ядерного оружия – в первую очередь это защита территориальной целостности», — отметил он.

Отдельно пресс-секретарь президента затронул возможные опасения Североатлантического альянса. По его словам, если НАТО не собирается предпринимать действий против России, то причин для беспокойства у блока нет.

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Ранее Посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова задействовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории страны. В дипмиссии выразили обеспокоенность сведениями о том, что альянс может готовить морскую и воздушную блокаду этого региона. Российские дипломаты назвали такой сценарий опасным и указали на угрозу прямого военного столкновения.

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Юлия Сафиулина
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