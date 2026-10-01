«Никогда не поздно»: Караганов рассказал «Юнашев LIVE» о превентивном ядерном ударе

Нанести превентивный ядерный удар «никогда не поздно», однако хотелось бы избежать такого сценария. Об этом политолог Сергей Караганов заявил в беседе с телеграм-каналом «Юнашев LIVE».

Политолог Сергей Караганов о ядерном ударе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Нет, ещё не поздно, никогда не поздно. Надеюсь, что до этого дела не дойдёт», — сказал Караганов.

Политолог напомнил о последних заявлениях российского руководства о возможном прямом военном столкновении. По его словам, его радует, что президент России и представители МИД начали говорить о том, что в случае войны она будет короткой.

«А это означает ровно то, что я говорю», — добавил Караганов.

Ранее Караганов уже высказывался за повышение роли ядерного сдерживания. Год назад он заявил Life.ru, что время для возможного применения тактического ядерного оружия «потихонечку наступает». Тогда политолог говорил, что дальнейшая эскалация со стороны европейских стран, по его мнению, может вынудить Россию повышать уровень ответных мер. Ещё раньше Караганов предлагал усилить ядерную составляющую российской доктрины, чтобы потенциальные противники не сомневались в готовности Москвы использовать силы сдерживания при предусмотренных условиях. При этом Владимир Путин ранее подчёркивал, что применение ядерного оружия является крайней мерой и допускается в случаях, определённых российской ядерной доктриной.