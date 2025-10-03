«Время потихонечку наступает»: Политолог Караганов заявил Life.ru о возможности ядерного удара

Наступает время для возможного применения тактического ядерного оружия. Об этом заявил политолог Сергей Караганов в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, комментируя эскалацию в международной политике.

Караганов — о мировой напряжённости на фоне украинского конфликта. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Если наши европейские противники, которые обезумели, не поймут, что они просто ведут свой субконтинент к самоубийству, нам придётся идти на эскалацию. <...> Время потихонечку наступает», — заявил он.

Караганов отметил, что, вопреки распространенному мнению о неизбежной глобальной эскалации после применения ядерного оружия, американцы, по его оценке, «никогда на эскалацию не пойдут». Эксперт полагает, что США заинтересованы в затягивании конфликта и не стоит ожидать от них активных шагов. Вашингтон, по его мнению, предпримет решительные действия лишь при возникновении непосредственной и серьёзной угрозы своей безопасности.

Ранее Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа с запросом о предоставлении крылатых ракет Tomahawk. Хотя вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил теоретическую возможность таких поставок, аналитики указывают на практические ограничения, включая дефицит этих высокоточных ракет в арсеналах Пентагона. После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова принять меры, если США решат отправить эти ракеты на Украину.