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Опубликовано 6 октября, 12:49

Песков пообещал ответные меры из-за ядерной инициативы Литвы и идеи базы США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет вынуждена принять необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности на фоне решений Литвы в военной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал инициативу Сейма Литвы по отмене конституционного запрета на размещение оружия массового уничтожения, а также предложение Вильнюса создать в стране постоянную американскую военную базу.

«И то и другое не будет способствовать предсказуемости на континенте. Наоборот, будет ещё одним витком нагнетания напряжённости, к нашему сожалению», — заявил Песков.

По его словам, в этих условиях Москва будет исходить из необходимости гарантировать собственную безопасность и принимать соответствующие меры.

Трамп рассмотрит предложение Литвы разместить военную базу США
Трамп рассмотрит предложение Литвы разместить военную базу США

Ранее Life.ru сообщал, что Сейм Литвы вновь проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия. Парламент поддержал изменение конституционной нормы, ограничивающей размещение в стране оружия массового уничтожения. Для окончательного вступления поправки в силу потребуется прохождение предусмотренной Конституцией процедуры.

Больше новостей о международной безопасности и решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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