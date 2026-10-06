Песков пообещал ответные меры из-за ядерной инициативы Литвы и идеи базы США

Россия будет вынуждена принять необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности на фоне решений Литвы в военной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал инициативу Сейма Литвы по отмене конституционного запрета на размещение оружия массового уничтожения, а также предложение Вильнюса создать в стране постоянную американскую военную базу.

«И то и другое не будет способствовать предсказуемости на континенте. Наоборот, будет ещё одним витком нагнетания напряжённости, к нашему сожалению», — заявил Песков.

По его словам, в этих условиях Москва будет исходить из необходимости гарантировать собственную безопасность и принимать соответствующие меры.

Ранее Life.ru сообщал, что Сейм Литвы вновь проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия. Парламент поддержал изменение конституционной нормы, ограничивающей размещение в стране оружия массового уничтожения. Для окончательного вступления поправки в силу потребуется прохождение предусмотренной Конституцией процедуры.