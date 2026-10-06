Сейм Литвы вновь проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы при повторном голосовании поддержал поправку к Конституции, которая позволит убрать запрет на размещение в стране оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. За инициативу проголосовали 106 депутатов, против — 18, ещё шестеро воздержались.

Речь идёт об отмене статьи 137 Конституции. Сейчас она прямо запрещает нахождение на территории Литвы оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств.

Однако нынешнее решение ещё не означает окончательного изменения основного закона. Повторное голосование можно провести не раньше чем через три месяца, при этом поправку вновь должны поддержать не менее 94 депутатов из 141. Окончательное голосование планируется на январь 2027 года.

Власти Литвы объясняют инициативу необходимостью усилить возможности страны в рамках коллективной обороны НАТО. Спикер Сейма Юозас Олекас ранее заявлял, что действующая норма была принята в иной геополитической обстановке и сегодня, по его мнению, ограничивает возможности республики в сфере сдерживания.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль предупредил Литву о последствиях возможного размещения ядерного оружия. Дмитрий Песков заявил, что появление такого вооружения на литовской территории приведёт к серьёзному росту напряжённости. По его словам, Москва в таком случае будет учитывать Литву при планировании ответных мер безопасности.