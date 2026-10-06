Трамп рассмотрит предложение Литвы разместить военную базу США

США рассмотрят предложение Литвы о создании постоянной американской военной базы на территории страны. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Американского лидера попросили оценить инициативу Вильнюса во время общения с журналистами в Белом доме. Речь шла о возможном размещении в Литве постоянной базы американских военных.

«Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва заказали у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Американский журнал писал, что страны Балтии готовятся к возможному военному конфликту с Россией. При этом их планы учитывают сценарий, при котором американская помощь поступит с задержкой или не придёт вовсе.