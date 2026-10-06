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Опубликовано 6 октября, 01:33

Трамп рассмотрит предложение Литвы разместить военную базу США

Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

США рассмотрят предложение Литвы о создании постоянной американской военной базы на территории страны. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Американского лидера попросили оценить инициативу Вильнюса во время общения с журналистами в Белом доме. Речь шла о возможном размещении в Литве постоянной базы американских военных.

«Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди», — сказал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва заказали у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Американский журнал писал, что страны Балтии готовятся к возможному военному конфликту с Россией. При этом их планы учитывают сценарий, при котором американская помощь поступит с задержкой или не придёт вовсе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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