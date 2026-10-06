Франция испытала новую ядерную ракету в присутствии Макрона

Вооружённые силы Франции провели испытания новой ракеты, предназначенной для оснащения ядерным боезарядом. Пробный запуск выполнили с подводной лодки без боезаряда, сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец и Министерство вооружённых сил республики.

На испытаниях присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Модель ракеты и другие подробности запуска в приведённом сообщении не уточняются.

Франция продолжает модернизацию морской составляющей своих сил ядерного сдерживания. В сентябре 2025 года оборонное ведомство страны сообщило о заказе разработки и производства новой версии стратегической баллистической ракеты — M51.4.

Ранее, 18 ноября 2023 года, Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету M51.3. Тот запуск также проводился без ядерного заряда, но с наземного полигона. Ракета завершила полёт в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от побережья.