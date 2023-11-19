Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету
Во Франции провели успешные испытания стратегической баллистической ракеты М51.3
Испытательный пуск стратегической баллистической ракеты М51.3. Обложка © X / SebLecornu
Во Франции прошли успешные испытания стратегической баллистической ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
"18 ноября 2023 года прошли квалификационные стрельбы стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда. Запуск проводило Главное управление вооружений с полигона DGA Missile Testing", — говорится в коммюнике французского оборонного ведомства.
Ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Как отметили в министерстве, её запуск в очередной раз продемонстрировал высокий уровень французских технологий.
Ранее Лайф рассказывал о втором неудачном запуске сверхтяжёлой ракеты Starship компании американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска. Она была создана специально для полётов на Луну и Марс. Так, первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, связь с кораблём была потеряна примерно спустя десять минут.