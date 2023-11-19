Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету

Во Франции прошли успешные испытания стратегической баллистической ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"18 ноября 2023 года прошли квалификационные стрельбы стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда. Запуск проводило Главное управление вооружений с полигона DGA Missile Testing", — говорится в коммюнике французского оборонного ведомства.

Ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Как отметили в министерстве, её запуск в очередной раз продемонстрировал высокий уровень французских технологий.