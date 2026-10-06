Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры испытания новой стратегической баллистической ракеты M51.3. Запуск прошёл 6 октября с атомной подлодки Le Vigilant у берегов Бретани.

Макрон показал кадры испытания новой стратегической ракеты M51.3. Видео © X / EmmanuelMacron

Ракета была без ядерного боезаряда. Во французском Минобороны сообщили, что она упала в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от побережья, а испытание проводилось в соответствии с международными обязательствами Парижа.

«Очень немногие страны обладают таким ноу-хау», — написал Макрон.

M51.3 — третья версия французской стратегической ракеты морского базирования M51. Она была официально принята на вооружение в октябре 2025 года и отличается увеличенной дальностью, точностью и способностью преодолевать системы противоракетной обороны.

Ранее, 18 ноября 2023 года, Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету M51.3. Тот запуск также проводился без ядерного заряда, но с наземного полигона. Ракета завершила полёт в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от побережья.