«Франция горит, Макрон залипает на ракету»: Боуз высмеял президента после пуска M51.3

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона после испытательного запуска стратегической баллистической ракеты M51.3. Поводом стала публикация французского лидера в соцсети X с кадрами пуска.

«Пока Франция горит, Макрон наслаждается запуском баллистической ракеты с атомной подводной лодки Le Vigilant», — написал Боуз.

Он также отреагировал на слова Макрона о том, что для сохранения свободы необходимо быть сильным и внушать страх. Журналист заявил, что, по его мнению, французского лидера нельзя назвать ни сильным, ни внушающим страх.

Испытательный пуск M51.3 состоялся 6 октября у побережья Финистера. Ракету без ядерной боевой части запустили с атомной подводной лодки Le Vigilant в рамках проверки её готовности после технического обслуживания. Макрон наблюдал за испытанием с борта фрегата Auvergne. После запуска он назвал произошедшее демонстрацией надёжности французских сил ядерного сдерживания.