«Франция горит, Макрон залипает на ракету»: Боуз высмеял президента после пуска M51.3
Журналист Боуз раскритиковал Макрона после пуска ракеты M51.3 во время протестов
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона после испытательного запуска стратегической баллистической ракеты M51.3. Поводом стала публикация французского лидера в соцсети X с кадрами пуска.
«Пока Франция горит, Макрон наслаждается запуском баллистической ракеты с атомной подводной лодки Le Vigilant», — написал Боуз.
Он также отреагировал на слова Макрона о том, что для сохранения свободы необходимо быть сильным и внушать страх. Журналист заявил, что, по его мнению, французского лидера нельзя назвать ни сильным, ни внушающим страх.
Испытательный пуск M51.3 состоялся 6 октября у побережья Финистера. Ракету без ядерной боевой части запустили с атомной подводной лодки Le Vigilant в рамках проверки её готовности после технического обслуживания. Макрон наблюдал за испытанием с борта фрегата Auvergne. После запуска он назвал произошедшее демонстрацией надёжности французских сил ядерного сдерживания.
Ранее Life.ru писал, что во Франции протесты старшеклассников переросли в беспорядки с поджогами и бросками коктейлей Молотова. Акции начались из-за нехватки преподавателей, переполненных классов и плохого состояния школьной инфраструктуры, а затем распространились по стране. К концу сентября число задержанных во время выступлений достигло 625 человек, причём большинство участников беспорядков были несовершеннолетними. Уже 1 октября на фоне протестов загорелся лицей имени Нельсона Манделы в Нанте, а полиция применила слезоточивый газ. На следующий день власти сообщили, что серьёзные повреждения получили более 100 учебных заведений. Позднее число задержаний на школьных протестах превысило пять тысяч, а в отдельных городах происходили нападения на полицейских и сотрудников лицеев.
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