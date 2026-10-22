«Почему он этого не делает?»: Зеленский обрушился на Трампа из-за ракет

Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа за отношение к Киеву и потребовал разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту печально известный комик также пожаловался на отсутствие новых санкций против Москвы и задержки поставок американского оружия.

По словам Зеленского, Трамп несправедливо возлагает на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо в США. Он считает, что настоящая причина подорожания связана с конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива. Украинский лидер предположил, что обвинения Вашингтона призваны отвлечь внимание американцев от ситуации вокруг Ирана.

«Трамп должен использовать в отношении Путина такой же тон, как в отношении меня», — сказал Зеленский.

Отдельно он высказался о санкционном давлении на Россию. По мнению украинского президента, американская администрация обладает необходимыми инструментами для ужесточения ограничений, но не спешит ими пользоваться.

«Трамп может это сделать. Я не знаю, почему он этого не делает», — заявил Зеленский, говоря о новых санкциях.

Ещё одной причиной недовольства Киева стали поставки вооружений. Зеленский утверждает, что США не передают Украине согласованные ракеты-перехватчики, хотя их закупку финансируют европейские государства. По его словам, вместо этого боеприпасы направляются на Ближний Восток.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский возмутился решением Трампа ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Украинский президент назвал договорённости Вашингтона и Москвы несправедливыми по отношению к Киеву. Позднее он выразил опасение, что за топливной сделкой могут последовать новые соглашения двух стран, в том числе в газовой сфере.