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Опубликовано 22 октября, 14:52

«Почему он этого не делает?»: Зеленский обрушился на Трампа из-за ракет

Зеленский потребовал от Трампа одинакового отношения к нему и Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа за отношение к Киеву и потребовал разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту печально известный комик также пожаловался на отсутствие новых санкций против Москвы и задержки поставок американского оружия.

По словам Зеленского, Трамп несправедливо возлагает на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо в США. Он считает, что настоящая причина подорожания связана с конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива. Украинский лидер предположил, что обвинения Вашингтона призваны отвлечь внимание американцев от ситуации вокруг Ирана.

«Трамп должен использовать в отношении Путина такой же тон, как в отношении меня», — сказал Зеленский.

Отдельно он высказался о санкционном давлении на Россию. По мнению украинского президента, американская администрация обладает необходимыми инструментами для ужесточения ограничений, но не спешит ими пользоваться.

«Трамп может это сделать. Я не знаю, почему он этого не делает», — заявил Зеленский, говоря о новых санкциях.

Ещё одной причиной недовольства Киева стали поставки вооружений. Зеленский утверждает, что США не передают Украине согласованные ракеты-перехватчики, хотя их закупку финансируют европейские государства. По его словам, вместо этого боеприпасы направляются на Ближний Восток.

«Поверьте мне»: Зеленский выступил с наглым заявлением после взбучки от Трампа
«Поверьте мне»: Зеленский выступил с наглым заявлением после взбучки от Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский возмутился решением Трампа ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Украинский президент назвал договорённости Вашингтона и Москвы несправедливыми по отношению к Киеву. Позднее он выразил опасение, что за топливной сделкой могут последовать новые соглашения двух стран, в том числе в газовой сфере.

Больше новостей о переговорах по Украине, дипломатии и международных решениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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