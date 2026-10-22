«Поверьте мне»: Зеленский выступил с наглым заявлением после взбучки от Трампа

Владимир Зеленский назвал само согласие Украины на прекращение огня и начало переговоров огромной уступкой. Такое заявление он сделал в британском подкасте The Diary Of A CEO на фоне резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил украинского лидера в нежелании завершать конфликт.

«Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне: прекращение огня и выход на переговоры — это уже огромный компромисс», — сказал Зеленский.

По его словам, он неоднократно пытался объяснить эту позицию главе Белого дома. В частности, серьёзной уступкой Зеленский считает остановку боевых действий на нынешней линии фронта. При этом он не уточнил, на какие дополнительные компромиссы Киев готов пойти ради окончательного мирного соглашения.

Подобная позиция контрастирует с недавними заявлениями самого Трампа. Американский президент неоднократно выражал сомнения в готовности Зеленского договариваться с Россией. Ещё 19 октября он прямо обвинил украинского лидера в нежелании завершать конфликт и предложил передать ведение переговоров другому представителю Киева.

«И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», — говорил тогда Трамп.

Критически оценивают позицию Зеленского и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее соглашался с оценкой Трампа, утверждая, что украинский лидер не хочет брать на себя ответственность за мирное урегулирование. Российская сторона при этом настаивает на комплексных договорённостях, а не временной остановке боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп вновь обвинил Зеленского в нежелании завершить украинский конфликт, усомнившись в его готовности к мирным переговорам. По мнению американского президента, Киев упустил возможность заключить более выгодное соглашение, а нынешняя позиция Зеленского мешает продвижению дипломатического процесса.