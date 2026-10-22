Зеленский решил поспорить с историей и заявил, что Россия появилась позже Украины

Владимир Зеленский решил поиграть в историка и выступил с категоричными суждениями о России. В интервью британскому подкасту The Diary Of A CEO он объявил Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что российское государство появилось значительно позже.

«Украина является наследницей Киевской Руси, великого государства, которое было очень хорошо известно в Европе. Россия даже близко не существовала. Россия появилась после того, как Украина уже существовала», — утверждает Зеленский.

Украинский лидер также обвинил президента России Владимира Путина в игнорировании истории. По его мнению, Путин якобы намеренно начинает отсчёт украинской государственности с революции 1917 года, оставляя без внимания события предыдущих столетий.

Однако столь однозначная трактовка исторической преемственности не отражает всей картины. Киевская Русь объединяла территории, входящие сегодня в состав Украины, России и Белоруссии. Её политическое и культурное наследие связано с историей всех трёх государств, а вопрос о преемственности остаётся предметом научных дискуссий.

Сам Зеленский по образованию юрист, профессионально историей он не занимался. До прихода в политику нынешний украинский президент работал актёром, сценаристом и продюсером. Тем не менее в интервью он представил собственную трактовку средневековой истории как однозначный факт.

Примечательно, что подобные заявления звучат от Зеленского не впервые. В 2022 году он уже называл Украину единственной законной наследницей Киевской Руси, фактически отказывая другим восточнославянским странам в праве на это наследие. Тогда его слова вызвали критику со стороны российских политиков.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский назвал россиян лишь дальними родственниками украинцев и призвал их не претендовать на историческое наследие Киевской Руси. В обращении по случаю Дня крещения Руси в 2021 году он утверждал, что именно Украина является прямой продолжательницей древнерусского государства.