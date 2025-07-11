В школьные годы Владимира Зеленского тема Волынской резни не была представлена в негативном свете, поскольку историю преподавал молодой учитель-националист, приехавший из Львова. Как выяснил SHOT, историк по имени Константин выставлял боевиков ОУН-УПА* только в позитивном ключе. Хотя, например, только при Волынской резне было убито по разным оценкам от 36 до 100 тысяч поляков.

Директор — о школьных годах Зеленского. Видео © SHOT

Учительница Зеленского, а ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы. Алла Ивановна (тогда преподавала математику) рассказала, что историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности, а так как кроме него никто (даже взрослое поколение) особо не знал что это за государственность такая, то у Константина был карт-бланш. Он мог ответить сходу на любой вопрос, но правдой это было или нет — неизвестно, проверить его никто не мог.

Также Шепилко поделилась, что несмотря на свои школьные танцульки и КВНы учителя всегда поддерживали Зеленского и не мешали развивать актёрский талант. Только вот после выпуска тот ни разу не приезжал в свою родную гимназию, чтобы проведать педагогов. И даже когда стал звездой шоу-бизнеса, ни одной гривной не помог своей школе.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему пришлось рассказывать Зеленскому о Волынской резне. Якобы экс-комик об этом ничего не знает и в школе ему ничего не рассказывали. Напомним, в Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН-УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.

Волынская резня 1943-1944 годов представляет собой массовые убийства польского гражданского населения, совершённые боевиками украинской организации ОУН-УПА*. Эти кровавые события, в ходе которых погибли десятки тысяч человек, стали одной из самых болезненных страниц в истории польско-украинских отношений. До сих пор оценка этих событий остаётся предметом острых исторических и политических дискуссий между Варшавой и Киевом. Польская сторона настаивает на признании этих действий геноцидом, в то время как украинские власти избегают такой квалификации, что продолжает осложнять двусторонние отношения.