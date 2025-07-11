Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 14:40

«Примирение на правде»: Новый президент Польши обратился к Украине с требованием

Навроцкий: Польша ждёт от Украины согласия на эксгумацию жертв Волынской резни

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Варшава ждёт от Киева согласия на проведение работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни. Об этом сообщил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в социальной сети X.

«Я последовательно требую системного решения властями Украины вопроса о согласии на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде», — указано в публикации.

Навроцкий подчеркнул, что жертвы должны быть похоронены с достоинством, а их семьи имеют неотъемлемое право на посещение могил и молитву в память об ушедших.

Волынская бойня: Почему Польша никогда не простит украинским нацистам трагедию 1943 года
Волынская бойня: Почему Польша никогда не простит украинским нацистам трагедию 1943 года

Ранее в Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН-УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.

Волынская резня 1943-1944 годов представляет собой массовые убийства польского гражданского населения, совершённые боевиками украинской организации ОУН-УПА*. Эти кровавые события, в ходе которых погибли десятки тысяч человек, стали одной из самых болезненных страниц в истории польско-украинских отношений. До сих пор оценка этих событий остаётся предметом острых исторических и политических дискуссий между Варшавой и Киевом. Польская сторона настаивает на признании этих действий геноцидом, в то время как украинские власти избегают такой квалификации, что продолжает осложнять двусторонние отношения.


* Запрещённая в России экстремистская организация.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar