«Примирение на правде»: Новый президент Польши обратился к Украине с требованием

Варшава ждёт от Киева согласия на проведение работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни. Об этом сообщил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в социальной сети X.

«Я последовательно требую системного решения властями Украины вопроса о согласии на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде», — указано в публикации.

Навроцкий подчеркнул, что жертвы должны быть похоронены с достоинством, а их семьи имеют неотъемлемое право на посещение могил и молитву в память об ушедших.

Ранее в Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН-УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.

Волынская резня 1943-1944 годов представляет собой массовые убийства польского гражданского населения, совершённые боевиками украинской организации ОУН-УПА*. Эти кровавые события, в ходе которых погибли десятки тысяч человек, стали одной из самых болезненных страниц в истории польско-украинских отношений. До сих пор оценка этих событий остаётся предметом острых исторических и политических дискуссий между Варшавой и Киевом. Польская сторона настаивает на признании этих действий геноцидом, в то время как украинские власти избегают такой квалификации, что продолжает осложнять двусторонние отношения.

