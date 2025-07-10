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Регион
10 июля, 14:42

Президент Польши Дуда: Пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский вообще не знал ни о какой Волынской резне, пока ему об этом не рассказал президент Польши Анджей Дуда. Об этом заявил сам польский лидер, слова которого передаёт RMF24.

«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили», вспоминал польский политик.

Дуда убеждён, что на Украине мало кто знает о Волынской трагедии — геноциде поляков, устроенном отрядами украинских националистов времён Второй мировой, — поскольку об этом там не принято рассказывать.

«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка о стену сарая?» — сказал президент Польши.

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Из-за Волынской резни отношения между Украиной и Польшей остаются весьма натянутыми. Киев не хочет признавать геноцид и приносить извинения. А вот Варшава относится к этому со всей серьёзностью. Ранее польский президент утвердил 11 июля в стране Днём памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*.

*Запрещённые в России экстремистские организации.

Владимир Озеров
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