Президент Польши Дуда: Пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня

Владимир Зеленский вообще не знал ни о какой Волынской резне, пока ему об этом не рассказал президент Польши Анджей Дуда. Об этом заявил сам польский лидер, слова которого передаёт RMF24.

«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили», – вспоминал польский политик.

Дуда убеждён, что на Украине мало кто знает о Волынской трагедии — геноциде поляков, устроенном отрядами украинских националистов времён Второй мировой, — поскольку об этом там не принято рассказывать.

«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка о стену сарая?» — сказал президент Польши.