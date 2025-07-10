Президент Польши Дуда: Пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня
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Владимир Зеленский вообще не знал ни о какой Волынской резне, пока ему об этом не рассказал президент Польши Анджей Дуда. Об этом заявил сам польский лидер, слова которого передаёт RMF24.
«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили», – вспоминал польский политик.
Дуда убеждён, что на Украине мало кто знает о Волынской трагедии — геноциде поляков, устроенном отрядами украинских националистов времён Второй мировой, — поскольку об этом там не принято рассказывать.
«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка о стену сарая?» — сказал президент Польши.
Из-за Волынской резни отношения между Украиной и Польшей остаются весьма натянутыми. Киев не хочет признавать геноцид и приносить извинения. А вот Варшава относится к этому со всей серьёзностью. Ранее польский президент утвердил 11 июля в стране Днём памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*.
*Запрещённые в России экстремистские организации.