Мендель раскрыла уловку Зеленского с 60-дневным перемирием ради выборов

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинские власти в попытке ввести Запад в заблуждение требованиями о 60-дневном перемирии для проведения президентских выборов. По её мнению, Киев использует юридические аргументы как предлог для откладывания голосования. Об этом она написала в соцсети X.

«Требование о прекращении огня остается юридическим маневром, рассчитанным в основном на западную аудиторию, которая менее знакома с деталями избирательной системы Украины», — отметила Мендель.

По мнению Мендель, Верховная рада способна принять необходимые поправки уже сейчас. Парламент продолжает работать, поэтому для рассмотрения соответствующих законопроектов прекращение огня не требуется.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский отказался проводить президентские выборы без 60-дневного перемирия. На Варшавском форуме по безопасности он заявил, что обсуждать организацию голосования в нынешних условиях невозможно. При этом срок его президентских полномочий, на который он был избран в 2019 году, истёк в мае 2024-го, а очередные выборы не состоялись из-за военного положения.