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Регион
Опубликовано 23 октября, 17:56

Мендель раскрыла уловку Зеленского с 60-дневным перемирием ради выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинские власти в попытке ввести Запад в заблуждение требованиями о 60-дневном перемирии для проведения президентских выборов. По её мнению, Киев использует юридические аргументы как предлог для откладывания голосования. Об этом она написала в соцсети X.

«Требование о прекращении огня остается юридическим маневром, рассчитанным в основном на западную аудиторию, которая менее знакома с деталями избирательной системы Украины», — отметила Мендель.

По мнению Мендель, Верховная рада способна принять необходимые поправки уже сейчас. Парламент продолжает работать, поэтому для рассмотрения соответствующих законопроектов прекращение огня не требуется.

Журналист Христофору: Зеленский хочет отложить выборы ради поддержки ЕС
Журналист Христофору: Зеленский хочет отложить выборы ради поддержки ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский отказался проводить президентские выборы без 60-дневного перемирия. На Варшавском форуме по безопасности он заявил, что обсуждать организацию голосования в нынешних условиях невозможно. При этом срок его президентских полномочий, на который он был избран в 2019 году, истёк в мае 2024-го, а очередные выборы не состоялись из-за военного положения.

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Александра Мышляева
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