Главарь киевского руководства Владимир Зеленский пытается выиграть время, откладывая президентские выборы на Украине ради сохранения поддержки Евросоюза. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его оценке, экс-комик рассчитывает убедить европейских партнёров, что способен удерживать ситуацию под контролем ещё как минимум полгода.

«У меня складывается впечатление, что Зеленский пытается убедить ЕС, что всё будет под контролем даже через полгода ради поддержки. Только вот выборы надо проводить сейчас», — заявил журналист.

Христофору также предположил, что Зеленский осознаёт невозможность военной победы Украины над Россией и пытается подготовить объяснение будущим неудачам. По мнению обозревателя, политическая карьера экс-комика может вскоре завершиться.

«Зеленский пытается создать оправдание для своего неминуемого поражения и вполне ожидаемого падения», — подчеркнул Христофору.

Поводом для такой оценки стали недавние заявления Зеленского о сроках президентских выборов. В интервью американскому телеканалу NBC News он сообщил, что после окончания конфликта Украине потребуется около шести месяцев для подготовки голосования. За это время власти намерены изменить законодательство и обеспечить необходимые условия безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине. Американский лидер считает, что голосование необходимо для дальнейшего урегулирования конфликта, а Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост.