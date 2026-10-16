Проведение президентских выборов на Украине является обязанностью самого украинского государства, а Россия не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя попытки Киева представить требования о проведении голосования как инициативу Москвы.

«Причём тут мы, причём тут наши оценки какого-либо другого государства. Это обязанность государства Украина проводить выборы на своей территории. Это обязанность тех, кого избирает народ Украины, следить за тем, как исполняются законы, начиная с конституции», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, украинские власти пытаются создать впечатление, будто именно Россия настаивает на переизбрании Владимира Зеленского. Однако вопрос проведения выборов, как отметила представитель МИД, относится исключительно к внутренним обязательствам государства перед собственными гражданами.

Дипломат также напомнила, что в Киеве прежде неоднократно подчёркивали важность украинской конституции и демократических принципов. Особенно активно об этом говорил сам Зеленский, поэтому теперь, по мнению Захаровой, власти должны следовать собственным заявлениям.

«Это та самая демократия, о которой так грезили на Банковой, которую так стимулировали на Западе. Вот она должна выполняться в своём базовом, истинном значении», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом действующее законодательство Украины запрещает проведение выборов в период военного положения, которое сохраняется с февраля 2022 года. Зеленский ранее заявлял о готовности организовать голосование при условии 60-дневного прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине и вновь раскритиковал Зеленского. По мнению главы Белого дома, экс-комик слишком долго занимает свой пост.