«Будильник прозвенел»: Захарова раскрыла истинный смысл слов Трампа о выборах на Украине

Президент США Дональд Трамп, призывая провести выборы на Украине, лишь напомнил о требованиях местного законодательства, однако Владимир Зеленский воспринял эти слова как личный выпад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание, что американский лидер затронул вопрос давно назревшего голосования. По её оценке, речь шла прежде всего о соблюдении конституционных норм, а не о персональных претензиях к конкретному политику.

«Уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы, как говорится, часики-то тикают, и уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Зеленский сам связал американскую критику со своим положением. Такую реакцию она расценила как признание уязвимости его нынешнего статуса.

По словам Захаровой, украинский политик фактически продемонстрировал, что вопрос соответствия занимаемой им должности законодательству и воле граждан остаётся болезненным для киевских властей.