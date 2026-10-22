Зеленский заявил, что Украине не хватает 3,5 миллиарда евро до конца года

Украине не хватает ещё 3,5 миллиарда евро, или около 4,1 миллиарда долларов, для покрытия финансовых потребностей до конца 2026 года. Об этом главарь киевского руководства Владимир Зеленский сообщил журналистам, признав, что вопрос дополнительного финансирования остаётся открытым.

«Для нас важно закрыть все дефицитные вопросы этого года <...> у нас остался дефицит в 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов», — сообщил Зеленский. Фрагмент его заявления опубликовал украинский портал «Новости.Live».

По словам бывшего комика, Киев продолжает обсуждать выделение денег с зарубежными партнёрами. В частности, нехватку средств Зеленский затронул во время переговоров с представителями Норвегии. Он выразил надежду, что союзники помогут найти необходимую сумму.

Финансовые трудности уже заставили украинские власти пересмотреть приоритеты государственных расходов. В конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство решило ограничить финансирование ряда направлений из-за задержек международной помощи. Часть запланированных средств так и не поступила в страну.

Ранее Life.ru сообщал, что каждый день конфликта обходится украинскому бюджету примерно в 266 миллионов долларов. Всего на оборону и безопасность Киев предусмотрел 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 97,1 миллиарда долларов. В следующем году расходы по этим направлениям планируется увеличить до 108,6 миллиарда, а среднесуточная нагрузка может вырасти почти до 298 миллионов. На военные и связанные с безопасностью нужды предполагается направить 43,8% ВВП государства. При этом дефицит бюджета на 2027 год оценивается почти в 36 миллиардов долларов.