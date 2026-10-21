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Регион
Опубликовано 21 октября, 22:06

Экономика Украины «загнана в угол» — в Европе ухудшили прогноз роста ВВП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Экономика Украины оказалась в крайне тяжёлом положении, а перспективы её восстановления продолжают ухудшаться. К такому выводу пришли аналитики Венского института международных экономических исследований (WIIW), пересмотревшие прогноз роста ВВП страны.

Теперь специалисты ожидают, что по итогам 2026 года показатель прибавит всего 0,6%, хотя ещё летом рассчитывали на 1%. Оценку на следующий год также понизили на 0,4 процентного пункта — до 2,1%. Причём даже такой результат возможен лишь при сохранении достаточной финансовой и военной поддержки Запада, гарантии которой становятся всё менее определёнными.

Одной из главных проблем эксперты называют разрушение энергетических объектов, промышленной инфраструктуры и портовых мощностей в результате российских ударов. Особенно тяжело приходится сельскохозяйственному сектору, поскольку возможности вывоза продукции заметно сократились. Только за август экспорт зерна обвалился на 70% относительно предыдущего месяца. Серьёзные трудности испытывают и металлургические предприятия, некоторым из которых пришлось временно приостановить производство.

Дополнительное давление создают рост цен и дорогие кредиты. Согласно исследованию, инфляция на Украине держится примерно на уровне 10%, а ключевая ставка Нацбанка достигла 16%. В результате заёмные средства становятся менее доступными для бизнеса и населения, что ещё сильнее тормозит экономическую активность.

Эксперт WIIW Ольга Пиндюк предупредила, что пятая зима конфликта может обернуться для страны особенно тяжёлым испытанием. Ситуацию осложняют сокращающиеся запасы ракет для противовоздушной обороны и растущие потребности в финансировании. По данным украинского Минфина, для покрытия расходов в 2027 году Киеву недостаёт порядка 33 миллиардов долларов.

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Ранее Life.ru сообщал, что каждый день конфликта обходится украинскому бюджету примерно в 266 миллионов долларов. Всего на оборону и безопасность Киев предусмотрел 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 97,1 миллиарда долларов. В следующем году расходы по этим направлениям планируется увеличить до 108,6 миллиарда, а среднесуточная нагрузка может вырасти почти до 298 миллионов. На военные и связанные с безопасностью нужды предполагается направить 43,8% ВВП государства. При этом дефицит бюджета на 2027 год оценивается почти в 36 миллиардов долларов.

Больше новостей о финансовом положении государств, международной торговле и экономических прогнозах — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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