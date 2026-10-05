Проблемы в сельском хозяйстве и остановка металлургических предприятий могут стоить Украине около 15% ВВП, считает обозреватель kp.ru Александр Гришин. По его оценке, примерно пять процентных пунктов придутся на аграрный сектор, ещё десять — на производство металлов.

Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции. При этом Киев просил расширить возможности вывоза урожая и выделить 1,1 млрд евро для компенсации подорожавшей перевозки. Сохранение экспортных трудностей до весны грозит сокращением посевных площадей на 35–40%.

В стране могут остаться до 35 млн тонн зерна, а потери от снижения его продаж за рубеж — составить не менее $8 млрд. Нехватка выручки лишает фермеров средств на следующий сезон.

«И всего этого могло бы не быть, если бы «просроченный» наркофюрер Зеленский не поставил перед ВСУ задачи одерживать «перемоги» над Россией и её объектами гражданской инфраструктуры для пиара «просрочки» в мировых СМИ», — подчеркнул специалист.

Напомним, Украина недополучила почти 2 млн тонн металлургической продукции с июня по конец сентября. К концу сентября выплавка стали и чугуна, а также производство проката полностью остановились.