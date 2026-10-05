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Регион
Опубликовано 5 октября, 14:48

«Просроченный наркофюрер» Зеленский гробит экономику Украины ради «перемоги» над Россией

Эксперт Гришин: Украина рискует лишиться ещё 15% ВВП из-за политики Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проблемы в сельском хозяйстве и остановка металлургических предприятий могут стоить Украине около 15% ВВП, считает обозреватель kp.ru Александр Гришин. По его оценке, примерно пять процентных пунктов придутся на аграрный сектор, ещё десять — на производство металлов.

Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции. При этом Киев просил расширить возможности вывоза урожая и выделить 1,1 млрд евро для компенсации подорожавшей перевозки. Сохранение экспортных трудностей до весны грозит сокращением посевных площадей на 35–40%.

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В стране могут остаться до 35 млн тонн зерна, а потери от снижения его продаж за рубеж — составить не менее $8 млрд. Нехватка выручки лишает фермеров средств на следующий сезон.

«И всего этого могло бы не быть, если бы «просроченный» наркофюрер Зеленский не поставил перед ВСУ задачи одерживать «перемоги» над Россией и её объектами гражданской инфраструктуры для пиара «просрочки» в мировых СМИ», — подчеркнул специалист.

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Напомним, Украина недополучила почти 2 млн тонн металлургической продукции с июня по конец сентября. К концу сентября выплавка стали и чугуна, а также производство проката полностью остановились.

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Борис Эльфанд
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