Металлургия Украины встала: За четыре месяца страна потеряла почти 2 млн тонн продукции

Украина потеряла 1,96 млн тонн металлургической продукции с июня по конец сентября 2026 года. Такие подсчёты провёл ТАСС на фоне остановки крупнейших предприятий отрасли после серии взрывов и пожаров.

По сравнению с июньским пиком производства выплавка стали сократилась на 690,8 тыс. тонн. Потери по чугуну составили 670,6 тыс. тонн, а по металлопрокату — 599,8 тыс. тонн.

В денежном выражении недополученный выпуск оценивается по европейским рыночным ценам в $580,2 млн для стали, $274,9 млн для чугуна и $449,9 млн для проката в месяц. Металлургическая продукция была одним из ключевых источников валютных поступлений Украины и в первой половине 2026 года занимала второе место в структуре экспорта.

К концу сентября выплавка стали и чугуна, а также производство проката полностью остановились. Последним крупным предприятием, объявившим о прекращении работы, стал «АрселорМиттал Кривой Рог».

25 сентября компания ArcelorMittal заявила, что не сможет возобновить работу завода после серии взрывов 12 и 21 сентября. До этого, 22 сентября, о приостановке производства сообщил трубопрокатный завод «Интерпайп Сталь».