Металлургия Украины встала: За четыре месяца страна потеряла почти 2 млн тонн продукции
Украина потеряла 1,96 млн тонн металлургической продукции за четыре месяца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Panksvatouny
Украина потеряла 1,96 млн тонн металлургической продукции с июня по конец сентября 2026 года. Такие подсчёты провёл ТАСС на фоне остановки крупнейших предприятий отрасли после серии взрывов и пожаров.
По сравнению с июньским пиком производства выплавка стали сократилась на 690,8 тыс. тонн. Потери по чугуну составили 670,6 тыс. тонн, а по металлопрокату — 599,8 тыс. тонн.
В денежном выражении недополученный выпуск оценивается по европейским рыночным ценам в $580,2 млн для стали, $274,9 млн для чугуна и $449,9 млн для проката в месяц. Металлургическая продукция была одним из ключевых источников валютных поступлений Украины и в первой половине 2026 года занимала второе место в структуре экспорта.
К концу сентября выплавка стали и чугуна, а также производство проката полностью остановились. Последним крупным предприятием, объявившим о прекращении работы, стал «АрселорМиттал Кривой Рог».
25 сентября компания ArcelorMittal заявила, что не сможет возобновить работу завода после серии взрывов 12 и 21 сентября. До этого, 22 сентября, о приостановке производства сообщил трубопрокатный завод «Интерпайп Сталь».
Украинская металлургическая отрасль уже сталкивалась с остановкой крупнейших предприятий после серии ударов. Ранее Life.ru сообщал, что «Запорожсталь», «Каметсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог» прекратили работу, а на три предприятия приходилось около 90% выплавки стали на Украине. Позднее ситуация получила дальнейшее развитие. 25 сентября ArcelorMittal заявил, что не может безопасно возобновить работу комбината в Кривом Роге после серии ударов, которые привели к значительным повреждениям производственных объектов.
Остановка затронула и другие предприятия отрасли. «Интерпайп Сталь» приостановил производство после повреждения основного оборудования и инфраструктуры, а «Запорожсталь» ранее сообщала о критических повреждениях производственной площадки, энергосистемы и логистической инфраструктуры. На фоне остановки заводов последствия начали отражаться и на экономике отдельных городов. В Кривом Роге власти сообщили о снижении налоговых поступлений после остановки крупнейших промышленных предприятий и заявили о необходимости сокращения расходов городского бюджета.
Больше новостей о промышленности, рынках и экономической ситуации за рубежом — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.