Кривой Рог готовится балансировать на краю пропасти из-за остановки заводов
Кривой Рог урежет расходы из-за остановки крупнейших заводов города
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Кривой Рог готовится сократить расходы из-за резкого падения налоговых поступлений после остановки крупнейших промышленных предприятий. Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, сейчас не работают «АрселорМиттал Кривой Рог», Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты, а также Криворожский железорудный комбинат. Оставшиеся крупные производства выпускают максимум четверть от довоенных объёмов.
Снижение поступлений уже вынуждает власти пересматривать городскую казну. Часть намеченных проектов отложат, а основные ресурсы направят на поддержание школ, детских садов, больниц, водоснабжения и отопления.
«Речь не идёт о развитии. Речь идёт о выживании», — заявил Вилкул.
Прогноз на следующий год он также назвал крайне неблагоприятным.
Кризис металлургии отражается и на экономике страны. Ранее отрасль обеспечивала Украине валютные поступления примерно на $6,2 млрд ежегодно, а возможные потери от её спада оценивались до 7% ВВП.
Ещё в мае Life.ru сообщал, что «АрселорМиттал Кривой Рог» останавливал горнодобывающие и сталелитейные мощности из-за перебоев с поставками сырья. Руководство предприятия тогда предупреждало, что продолжение проблем с логистикой может оказаться для работающего с убытками комбината критическим.
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