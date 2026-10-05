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Опубликовано 5 октября, 11:11

Зеленский потерял союзника в ЕС после угроз российским НПЗ и жёсткого ответа Минобороны

L’Antidiplomatico: Угрозы Зеленского спровоцировали жёсткий ответ России

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский спровоцировал жёсткую реакцию Минобороны России, пообещав усилить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Такую оценку дало итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Война продолжает обостряться, и ответственность за эту последнюю эскалацию лежит на конкретном человеке: Владимире Зеленском», — говорится в публикации.

Автор статьи связывает новый жёсткий ответ Минобороны России именно с заявлением об усилении атак на НПЗ. По его оценке, угрозы Зеленского ведут к дальнейшему обострению конфликта. Послание Москвы издание трактует однозначно: чем больше ударов украинская сторона наносит по российской территории, тем жёстче будет ответ.

На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского
На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского о возможных ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России «абсолютной точкой невозврата». В Минобороны РФ после угроз из Банковой заявили, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных ведомств — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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