« Война продолжает обостряться, и ответственность за эту последнюю эскалацию лежит на конкретном человеке: Владимире Зеленском », — говорится в публикации.

Автор статьи связывает новый жёсткий ответ Минобороны России именно с заявлением об усилении атак на НПЗ. По его оценке, угрозы Зеленского ведут к дальнейшему обострению конфликта. Послание Москвы издание трактует однозначно: чем больше ударов украинская сторона наносит по российской территории, тем жёстче будет ответ.