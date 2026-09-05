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Опубликовано 5 сентября, 01:45

Захарова назвала угрозы Зеленского гражданской авиации РФ точкой невозврата

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России «абсолютной точкой невозврата». Свою оценку дипломат дала в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, подобными высказываниями Зеленский также пытается отвлечь внимание от драматических для украинских войск событий, происходящих на линии фронта.

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«Полная неразбериха»: В ЕС назвали причину угроз Зеленского гражданской авиации России

Также она сообщила, что Россия намерена поднять вопрос об угрозах российскому гражданскому авиасообщению в Совете Безопасности ООН. При этом конкретные сроки и формат обсуждения будут определены постоянным представительством России при ООН.

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