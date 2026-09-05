Захарова назвала угрозы Зеленского гражданской авиации РФ точкой невозврата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России «абсолютной точкой невозврата». Свою оценку дипломат дала в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, подобными высказываниями Зеленский также пытается отвлечь внимание от драматических для украинских войск событий, происходящих на линии фронта.

Также она сообщила, что Россия намерена поднять вопрос об угрозах российскому гражданскому авиасообщению в Совете Безопасности ООН. При этом конкретные сроки и формат обсуждения будут определены постоянным представительством России при ООН.