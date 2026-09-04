Захарова заявила об обсуждении угроз Зеленского в Совбезе ООН

Заявления Владимира Зеленского, которые в Москве расценивают как угрозы российскому гражданскому авиасообщению, станут темой обсуждения в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия намерена поднять этот вопрос на международной площадке. При этом конкретные сроки и формат обсуждения определит постпредство РФ при организации.

«Я уже сказала, что тема будет звучать в Совете Безопасности обязательно, других вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдёт, я думаю, решит наше постоянное представительство при ООН», – заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель российского внешнеполитического ведомства не уточнила, когда именно вопрос будет вынесен на рассмотрение Совбеза. Она подчеркнула, что обсуждение этой темы является неизбежным.

Ранее Life.ru писал, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен обратил внимание на отсутствие публичной реакции НАТО на угрозы Владимира Зеленского в адрес российского воздушного пространства. Диесен заявил, что такая позиция союзников вызывает вопросы о том, насколько они готовы дистанцироваться от подобных высказываний.