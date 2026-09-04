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Опубликовано 4 сентября, 19:31

Захарова заявила об обсуждении угроз Зеленского в Совбезе ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявления Владимира Зеленского, которые в Москве расценивают как угрозы российскому гражданскому авиасообщению, станут темой обсуждения в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия намерена поднять этот вопрос на международной площадке. При этом конкретные сроки и формат обсуждения определит постпредство РФ при организации.

«Я уже сказала, что тема будет звучать в Совете Безопасности обязательно, других вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдёт, я думаю, решит наше постоянное представительство при ООН», – заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель российского внешнеполитического ведомства не уточнила, когда именно вопрос будет вынесен на рассмотрение Совбеза. Она подчеркнула, что обсуждение этой темы является неизбежным.

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Ранее Life.ru писал, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен обратил внимание на отсутствие публичной реакции НАТО на угрозы Владимира Зеленского в адрес российского воздушного пространства. Диесен заявил, что такая позиция союзников вызывает вопросы о том, насколько они готовы дистанцироваться от подобных высказываний.

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Юния Ларсон
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