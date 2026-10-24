Зеленский согласился заморозить конфликт по линии фронта «уже сегодня»

Украина готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта и заключить мирное соглашение «уже сегодня», но не согласится передавать Москве дополнительные территории. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Мы готовы остановить эту войну как можно скорее», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия сейчас контролирует более 19% территории Украины. Киев допускает заморозку конфликта на существующих позициях, однако не согласен передавать Москве дополнительные территории. При этом украинская сторона не намерена юридически признавать утрату уже занятых Россией регионов.

В интервью Зеленский пожаловался на недостаточную поддержку со стороны Вашингтона. По его утверждению, за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем Patriot, хотя ежемесячная потребность составляет в среднем 350 таких боеприпасов.

Кроме того, Зеленский сообщил, что ограничения на работу спутниковой связи Starlink до сих пор сохраняются, хотя президент США Дональд Трамп заявлял, что систему восстановили.

Напомним, сейчас идёт подготовка нового раунда переговоров по урегулированию конфликта. По данным СМИ, среди обсуждаемых американских предложений фигурируют создание демилитаризованной зоны в Донбассе, гарантии безопасности Украине и возможное смягчение санкций против России. Окончательно согласованный план пока не представлен. Но Кремль призвал не смотреть на ситуацию с переговорами сквозь розовые очки.