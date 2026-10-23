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Опубликовано 23 октября, 18:12

Песков призвал не смотреть на ситуацию с переговорами сквозь розовые очки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не смотреть на ситуацию с переговорами по Украине сквозь розовые очки.

«США и Украина не прекращали военного сотрудничества. Не надо смотреть на это в розовых очках. Но это не мешает гуманитарным миссиям», – подчеркнул он в беседе с журналистами, комментируя восстановление доступа ВСУ к военной спутниковой связи Starshield.

При этом Песков подчеркнул, что Москва признательна и Дональду, и Мелании Трамп за решение гуманитарных вопросов.

Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная на базе технологий Starlink для государственных и военных заказчиков. Она предназначена в том числе для защищённой связи и передачи данных. Ранее СМИ сообщали, что Илон Маск распорядился ограничить доступ ВСУ к Starshield. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа Украины.

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Александра Вишнякова
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