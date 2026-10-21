WSJ: Маск самостоятельно принял решение об ограничении доступа ВСУ к Starshield

Американский миллиардер Илон Маск лично распорядился ограничить работу военной спутниковой системы Starshield для Украины. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и другие осведомлённые источники, решение предпринимателя серьёзно осложнило использование украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков.

По данным издания, ограничения ввели 14 октября. Маск распорядился установить предел скорости движения оборудования, при превышении которого связь со спутниковой системой прерывалась. В результате некоторые украинские беспилотники фактически лишились возможности выполнять поставленные задачи. Один из собеседников газеты утверждает, что миллиардер действовал самостоятельно, без прямого распоряжения президента США Дональда Трампа.

Решение последовало на фоне недовольства Вашингтона украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Хозяин Белого дома связывал их с ростом цен на энергоносители.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не знает, кто распорядился прекратить работу Starlink на Украине. Журналисты поинтересовались у республиканца, кто отдал приказ об отключении спутниковой связи. Трамп отметил, что не знает. При этом он выразил желание разобраться в ситуации.