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Опубликовано 20 октября, 03:35

Трамп захотел выяснить, кто принял решение по отключению Starlink на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, кто распорядился прекратить работу Starlink на Украине. Об этом он сказал журналистам.

Журналисты поинтересовались, кто отдал приказ об отключении спутниковой связи. Трамп отметил, что не знает. При этом он выразил желание разобраться в ситуации.

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Ранее The Telegraph писал, что предприниматель Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинцев. Глава Белого дома поддержал инициативу, после чего Пентагон ввёл ограничения на работу военной системы Starshield. Речь идёт о специализированной спутниковой сети компании SpaceX, которую украинские подразделения используют в том числе для управления беспилотниками. Ограничения затронули терминалы, установленные на быстро движущихся объектах.

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