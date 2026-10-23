Трамп подтвердил восстановление доступа к Starshield для ВСУ

Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа Украины к военной спутниковой связи Starshield. При этом американский лидер не стал уточнять, обращался ли он лично к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения на использование системы.

«Думаю, итог такой, что он вернул это», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Поводом для вопросов стали сообщения СМИ о том, что президент США якобы попросил Маска восстановить доступ Украины к Starshield. Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о таком разговоре.

«Я не хочу это комментировать. Не важно, звонил ли я или кто-то другой», — ответил хозяин Белого дома.

Американский президент назвал ситуацию интересной и отдельно упомянул свои отношения с предпринимателем. По словам Трампа, они с Маском очень хорошо ладят.

Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная на базе технологий Starlink для государственных и военных заказчиков. Она предназначена в том числе для защищённой связи и передачи данных. При этом Трамп не привёл подробностей, какие именно ограничения действовали для Украины, и когда их сняли.