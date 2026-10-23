Трамп подтвердил восстановление доступа к Starshield для ВСУ
Обложка © whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа Украины к военной спутниковой связи Starshield. При этом американский лидер не стал уточнять, обращался ли он лично к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения на использование системы.
«Думаю, итог такой, что он вернул это», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Поводом для вопросов стали сообщения СМИ о том, что президент США якобы попросил Маска восстановить доступ Украины к Starshield. Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о таком разговоре.
«Я не хочу это комментировать. Не важно, звонил ли я или кто-то другой», — ответил хозяин Белого дома.
Американский президент назвал ситуацию интересной и отдельно упомянул свои отношения с предпринимателем. По словам Трампа, они с Маском очень хорошо ладят.
Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная на базе технологий Starlink для государственных и военных заказчиков. Она предназначена в том числе для защищённой связи и передачи данных. При этом Трамп не привёл подробностей, какие именно ограничения действовали для Украины, и когда их сняли.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет отрицал изменение условий доступа Украины к Starshield. По словам министра, американское военное ведомство не отдавало распоряжений об отключении системы или пересмотре условий её использования. При этом ранее СМИ писали об ограничениях спутниковой связи для украинских военных, которые затронули работу терминалов на быстро движущихся объектах.